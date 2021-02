Il cantante mascherato 2, Lupo: chi è il concorrente nascosto, sembra Gigi D'Alessio ma si fanno altri nomi vip

19 febbraio 2021 a

Stasera, venerdì 19 febbraio 2021, vedremo una nuova puntata de Il Cantante mascherato 2. Si tratta della semifinale che va in onda in prima serata su Rai1. Cinque le maschere rimaste in gara e una di queste è quella del Lupo. Le altre sono il Gatto, la Farfalla, l'Orsetto e il Pappagallo.

I sospetti cadono su Gigi D’Alessio ma le ipotesi che vengono fatte sul profilo instagram del programma della rete ammiraglia Rai, sono ben diverse. Premesso che per il Lupo resiste il nome di Gigi D’Alessio, molti sospettano di altri vip sotto la maschera. I nomi che avanzano sono quelli di Sergio Assisi, di Roby Facchinetti di Max Giusti; qualcuno fa inoltre il nome di Massimiliano Rosolino, mentre c’è chi sospetta si tratti di Gabriele Cirilli o Nek. E' così. la fantasia vola quando dietro la maschera non si sa chi potrebbe esserci e gli indizi visivi sono le movenze del personaggio oltre alla voce (sapientemente camuffata) nell'interpretare ogni volta una canzone diversa nell'esibizione.

Cosa dice la giuria. Nella scorsa puntata Gigi D’Alessio è andato per la maggiore. Patty Pravo e Francesco Facchinetti sono di questo avviso mentre per Caterina Balivo all’interno della maschera del Lupo si nasconde Alessandro Siani. Costantino Della Gherardesca ha ipotizzato Massimo Ranieri e Flavio Insinna indica Roby Facchinetti.

Ecco gli indizi che il Lupo ha dato nell’appuntamento di venerdì scorso e che chiariscono qualcosa sull'identità nascosta dalla maschera: "Passo parecchie ore davanti allo specchio ma non sono vanitoso. Non do mai indizi sbagliati, anzi. Sono un lupo semplice, tranquillo, mi piace essere così, amo la mia vita, non ho mai dimenticato i valori veri, come la famiglia e gli amici. Affronto la vita come sono, dritto, vero e senza maschere. Sono un uomo normale e mi piace essere così". Stasera ne sapremo qualcosa di più.

