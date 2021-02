Quarto Grado, il caso di Bolzano e l'omicidio di Ilenia Fabbri

19 febbraio 2021 a

Stasera in tv, 19 febbraio, come tutti i venerdì puntata di Quarto Grado su Rete 4, condotta come sempre da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, inizio alle ore 21.20. Nel programma nuovo focus sugli sviluppi del caso della coppia di Bolzano, Peter Neumair e Laura Perselli. Di lei è stato trovato il corpo e l'autopsia ha stabilito che è morta strangolata, ma continuano le ricerche del cadavere dell'uomo. Il figlio Benno, arrestato e si proclama innocente. La puntata affronterà nuovamente anche il caso di Ilenia Fabbri, la donna di 46 anni, sgozzata il 6 febbraio nel suo appartamento di Faenza.

Il caso di Bolzano - E' dal 4 gennaio che continua il thriller di Bolzano. Gli inquirenti sono convinti di aver fatto un importante passo avanti con l'arresto del giovane Benno, ma le indagini continuano, visto che non sono stati ancora trovati i resti dell'uomo. Il figlio della coppia è accusato di duplice omicidio e occultamento di cadavere ed è stato arrestato: sostiene con forza la sua innocenza. Quarto Grado si occupa ancora di lui e del suo passato da cui emergono particolari inquietanti, persino episodi di psicosi.

Ilenia Fabbri - La 46enne è stata trovata sgozzata lo scorso 6 febbraio nel suo appartamento di Faenza. Restano molti dubbi sulla dinamica dell'omicidio. Secondo la Procura c'è la possibilità che l'assassino sia un sicario assoldato da Claudio Nanni, l'ex marito a cui la donna in passato aveva fatto causa. L'uomo, 53 anni, ha un alibi ma deve rispondere di omicidio pluriaggravato in concorso con una persona ignota. L'unica testimone del caso è una amica della figlia di Ilenia, rimasta a dormire da Fabbri. Per lei è scattato il programma di protezione.

Il caso Genovese - Nel corso della puntata probabilmente sarà di nuovo affrontata la vicenda dell'imprenditore di Milano arrestato per violenza sessuale, Alberto Genovese. Le dichiarazioni di due delle ragazze che lo accusano hanno suscitato clamore e polemica. Nella scorsa puntata il programma di Rete 4 aveva ospitato Daniele Leali, amico di Genovese. Facile che dia ulteriore spazio alla vicenda.

