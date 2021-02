Oroscopo del Corriere di oggi sabato 20 febbraio 2021: segno per segno che cosa dicono le stelle

20 febbraio 2021 a

Oroscopo del Corriere di oggi sabato 20 febbraio 2021. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle segno per segno.

ARIETE

Giornata ideale per lanciarsi in una nuova avventura. Per chi è in coppia e ha qualcosa da farsi perdonare, provveda subito a dolci attenzioni.

TORO

Diffidate da chi vi chiede un favore economico in cambio di un importante tornaconto in tempi brevi. Le chiacchiere stanno a zero.

GEMELLI

È arrivato il momento giusto per liberarsi di qualche cattiva abitudine. Altrimenti correrete il rischio di peggiorare la situazione.

CANCRO

Vi interessa attirare l'attenzione di qualcuno? Cercate di mostrare le vostre qualità, se volete che questa persona si accorga di voi e che vi dia retta.

LEONE

Una sana competizione è una buona cosa. Ci fa tendere all'eccellenza. Ma quando diventa ossessiva allora rischiate di “ammalarvi”: lasciate perdere...

VERGINE

Buone notizie per chi si trova in una relazione di lungo corso, non mancano nuovi slanci e ritrovate passioni. Per i single invece, giornata fiacca.

BILANCIA

Chi è in coppia è insolitamente inquieto: desiderate vivere avventure mozzafiato e cercherete di approfittarne appena ce ne sarà la possibilità.

SCORPIONE

Oggi sarai fiero di te: grazie alle lezioni del passato riuscirai a superare situazioni che una volta ti avrebbero mandato completamente nel panico.

SAGITTARIO

Non è una scelta saggia sovvertire all'improvviso le certezze della vostra vita. Vero che avete voglia di cambiamento, ma fatelo gradualmente.

CAPRICORNO

La Luna vi mette un po’ troppo sotto torchio: siete particolarmente tesi e date in escandescenza alla minima provocazione. Sbalzi d'umore continui.

ACQUARIO

Giornata sotto tono per chi come voi vive di emozioni forti, ma a volte ci vuole un momento di pausa per assaporare meglio ciò che si ha.

PESCI

Mare in tempesta ma non avete paura della burrasca. Soprattutto se siete consapevoli che oltre le nubi e i lampi c’è un porto sicuro che vi attende.

