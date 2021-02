Il Cantante mascherato 2, chi si nasconde dietro il Gatto: "E' Gianna Nannini". Gli altri nomi vip

19 febbraio 2021 a

Occhio al Gatto de Il Cantante mascherato 2 la cui semifinale va in onda stasera, venerdì 18 febbraio 2019 su Rai1. I follower dell'account ufficiale della trasmissione (va in onda in prima serata) condotta da Milly Carlucci, si scatenano in supposizione sull'identità della simpatica maschera. Nel post social del totomaschera, i fan commentano e fanno nomi. "E' Gianna Nannini", si legge in un commento.

"E' Rosalinda Celentano", viene detto in un altro. I nuovi indizi secondo il pubblico social del programma della rete ammiraglia Rai, portano alla rocker senese mentre il nome di Rosalinda Celentano è della prim'ora e continua a resistere. Diciamo che va per la maggiore. Stasera, nell'esibizione di semifinale, ci schiariremo le idee, Intanto veniamo agli indizi che sono stati forniti sul conto del gatto e poi vediamo che cosa ha detto su di lui la giuria nell'ultima trasmissione.

"Come i gatti so adattarmi a qualsiasi situazione ho vissuto la vita come un re, un barone, un rivoluzionario e anche un giullare. Niente può spaventarmi, perché quello che non uccide, fortifica", è quanto si dice a proposito del Gatto. Potrebbe trattarsi di una donna, ma Patty Pravo al centro della giuria non condivide. Caterina Balivo ipotizza si tratti di Rosalinda Celentano ed è così anche per gli altri giudici tranne Francesco Facchinetti che dice Serena Autieri.

Anche quello di Serena Autieri è un nome che avanza nelle ipotesi social dei follower della trasmissione che anche per questa sera prevede due smascheramenti, uno a inizio programma e uno alla fine. Le anticipazioni da parte della Rai parlano anche di una manche speciale delle varie maschere mai vista prima che potrebbe svelare particolari importanti sui vip che sono nascosti dietro i personaggi. Sono cinque le maschere rimaste in gara delle nove che sono partite in questa seconda edizione.

