Il cantante mascherato 2, chi è il Pappagallo: Red Canzian o Piero Pelù, gli ultimi sospetti

Stasera, venerdì 19 febbraio 2021, va in onda su Rai1 una nuova puntata de Il cantante mascherato 2. Le maschere rimaste in gara sono cinque e vedremo chi verrà mascherato in prima serata sulla rete ammiraglia della Rai. Una delle maschere più affascinanti ed enigmatiche è certamente quella del Pappagallo. Il totomaschera sull'account social della trasmissione di Milly Carlucci, ha scatenato i fan che hanno commentato quale potrebbe essere l'identità nascosta. "E' Red Canzian", "De Sica", e un altro nei commenti al post sostiene "Piero Pelù" sostenuto da altri ancora. Il cerchio si stringe, i nomi che avanzano sono sempre gli stessi, con poche variazioni. Ma individuare un nome solo è durissima. Poi stasera è prevista una nuova esibizione che potrebbe confermare le sensazioni già avute fin qui oppure aprire nuove strade. Il rebus è certamente complicato.

Intanto l'ultimo indizio che è stato fornito nella trasmissione scorsa: "Ci siete quasi o forse no, qualcuno di voi mi conosce davvero bene. Tutto questo è molto divertente ed è la ragione per la quale ho scelto di vivere queste avventura. Vedete, per capire chi sono, basta aggiungere un po' di colore e tutto prende un'altra luce. Io sono come un fiume, nasce in maniera turbolenta, ma in pianura scorre gentile, riservando qualche sorpresa".

Dopo il parere dei social, veniamo a che cosa pensa la giuria sul conto del Pappagallo. Facchinetti punta su Red Canzian, così come Caterina Balivo, mentre Patty Pravo ritiene possa nascondersi dietro la maschera Christian De Sica. Costantino Della Gherardesca va su Piero Pelù. Prima di andare via il Pappagallo ha fatto il riferimento alla frase "dammi solo un minuto" che ci porta ai Pooh. Tutto porta insomma, a Red Canzian e Facchinetti in giuria dovrebbe conoscerlo bene. Ma questi sono sospetti, supposizioni e potrebbe essere anche un depistaggio quello. Staremo a vedere.

