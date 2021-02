Il cardinal Ruini e i suoi 90 anni. "Da sacerdote mi innamorai, ma ho resistito"

19 febbraio 2021 a

a

a

Il Cardinal Camillo Ruini compie 90 anni. E' nato a Sassuolo il 19 febbraio del 1931. E' stato segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, oltre ad essere stato Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma per ben 17 anni, dal 1991 al 2008.

Vaticano, svolta su Medjugorje: vere le prime sette apparizioni della Madonna. "Nessuna origine demoniaca"

In occasione dei suoi 90 anni ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera nella quale svela segreti anche sulla sua vita sentimentale ammettendo di essersi innamorato da giovane: "Fidanzato mai. Sono stato attratto fortemente da alcune donne, ma ho sempre cercato di resistere e, pur soffrendo, ci sono riuscito, con l’aiuto decisivo del Signore". Attratto prima o dopo essere diventato sacerdote? "Anche dopo. L’attrazione per le donne è inestirpabile nell’uomo e di per sé non è affatto un peccato", ha risposto il cardinale.

Lega: Rotondi, 'Ruini intelligenza superiore, ma Salvini non è Berlusconi'

Ruini, è stato Vescovo della Diocesi di Reggio e Guastalla dal 1983 al 1986, prima di diventare Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, oltre ad essere stato Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma per ben 17 anni, dal 1991 al 2008. Sempre al Corriere della Sera ha parlato della situazione della Chiesa italiana: "Purtroppo un certo declino è innegabile. Le cause sono molte. La principale è la forza della secolarizzazione, anzi della scristianizzazione che attraversa le società occidentali e si allarga anche oltre; ad esempio in America Latina. Non dobbiamo però rassegnarci, tanto meno disperare. Occorre insistere nell’evangelizzazione e prendere posizioni chiare, coraggiose e realistiche sui problemi che interessano alla gente. Soprattutto, dobbiamo aver fiducia nel Signore che non abbandona il suo popolo". Per quanto riguarda un futuro partito cattolico, invece, ha tagliato corto: "Personalmente ritengo che lo spazio non ci sia, o sia tanto piccolo che occuparlo sarebbe ben poco significativo o persino controproducente".

Oggi, 19 febbraio, il cardinale sarà ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto condotto da Serena Bortone su Rai 1 alle 14.

Fiordaliso e Silvia Annichiarico ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.