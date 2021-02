Uomini e Donne, chi è Matteo Ranieri: ha detto sì a Sophie Codegoni

19 febbraio 2021 a

a

a

E' Matteo Ranieri il corteggiatore scelto dalla tronista Sophie Codegoni nella puntata di Uomini e Donne in onda venerdì 19 febbraio. Matteo ha vinto la concorrenza di Giorgio e ha detto sì a Sophie dopo che la tronista ha comunicato la sua scelta nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, chi è Sophie Codegoni che ha scelto Matteo: indossatrice di Chiara Ferragni e un padre vip

Molta l'attenzione riposta su Matteo Ranieri, nato a Recco in provincia di Genova 28 anni fa in una famiglia numerosa. Matteo ha due sorelle e due fratelli. Dopo gli studi inizia a lavorare nell’azienda di famiglia che produce serramenti insieme al fratello e al padre, ma è lo sport la sua vera passione. A 16 anni si è avvicinato alle arti marziali dopo una rissa a scuola e per sua grande insicurezza ha deciso di prendere lezioni di kickboxing. Successivamente si è appassionato a questa disciplina e attualmente gareggia nella classe A di Grappling. Il Grappling è una disciplina sportiva di lotta dove l’obiettivo è l’atterramento dell’avversario. Si definisce una persona emotiva e sensibile con una buona dose di empatia. Nel tempo libero Matteo ama passeggiare in montagna con il suo cane.

Uomini e Donne, Sophie Codegoni: domani la scelta fra Matteo e Giorgio. Ecco come è finita

Quanto a Sophie, Matteo ha dichiarato che gli piace il modo diretto e sincero con cui dice le cose rimanendo educata. Apprezza anche molto la sua riflessività e intraprendenza. All’interno dello studio Matteo ha dovuto attendere prima di ottenere la possibilità di uscire con Sophie: dopo diverse settimane ha avuto modo di farsi conoscere e tra i due c'è stata un’ottima sintonia. Matteo il giorno del suo compleanno ha ricevuto da Sophie una sorpresa: esterna piena di palloncini, torta, e un libro per regalo con una dedica molto personale e sentita. Matteo si è commosso: lei ha fatto breccia sul cuore di lui e viceversa. Oggi la comunicazione della scelta da parte di Sophie: la nuova relazione della tronista è proprio con lui: Matteo Ranieri.

Uomini e Donne, Sophie Codegoni ha scelto il suo corteggiatore: nuova relazione con Matteo Ranieri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.