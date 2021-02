Fiordaliso, il primo figlio quando aveva 15 anni e un passato fatto di violenze

19 febbraio 2021 a

a

a

E' conosciutissima per la sua voce rock ma, come ha ammesso negli ultimi anni, la sua vita è stata caratterizzata da momenti difficili. Fiordaliso ha dovuto fare i conti con un foglio arrivato quando era ancora adolescente e con un marito violento. Lo ha raccontato più volte in televisione. E' rimasta incinta quando aveva appena 15 anni. Durante una puntata di Verissimo ha ripercorso quel difficile momento: "Mio padre mi mandò via di casa e andai in un istituto per ragazze madri. Era un periodo storico in cui ancora era una vergogna rimanere incinta”.

Rossana Fratello nonna felice grazie al nipotino: "Sono stata io a fargli il primo bagnetto"

La cantante fu ospite per un po' di tempo di un centro per ragazze madri poi quando uscì sposò il padre di suo figlio. Ma fu un matrimonio violento. E' la stessa cantante ad averlo raccontato in tv: "C’erano le botte. Però, in quel periodo era normale che una donna le prendesse. Ma c’è un limite. Io voglio dire alle donne che ce la possono fare, bisogna andare via subito. Io ce l’ho fatta, sono stata aiutata dalla mia famiglia, mio padre mi ha salvata. Posso anche scusarlo perché aveva 17 anni, si è trovato improvvisamente a badare a una famiglia. Però le botte non si scusano mai".

Fiordaliso ha avuto anche un secondo figlio, Paolino Tonoli, nato nel 1989.. Al momento la cantante è single. Nel 2016 ha ammesso di non avere nessuna vogli di iniziare una nuova relazione: "Non ho più libidine, istinto, voglia di fare l’amore. Ho trovato la pace dei sensi e sto da Dio”. Da anni, visto anche il suo passato burrascoso, è impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne.

Maria Grazia Calandrone, la lettera alla madre adottiva

Anche di questo probabilmente parlerà oggi, 19 febbraio, su Rai 1. Infatti la cantante è una delle ospiti di "Oggi è un altro giorno" il salotto condotto da Serena Bortone a partire dalle 14.

Massimo Ciavarro, dai fotoromanzi al matrimonio finito con Eleonora Giorgi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.