C'è posta per te, Renato Zero e Stefano De Martino ospiti di Maria De Filippi nella puntata di sabato 20 febbraio 2021

Due ospiti vip per Maria De Filippi su Canale 5 a "C'è posta per te". Domani, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, va in onda il settimo appuntamento con Maria De Filippi e le storie di “C’è Posta per Te”.

Questa settimana protagonisti delle sorprese di due emozionanti vicende lo straordinario cantautore e showman Renato Zero e l’amatissimo e affascinante conduttore Stefano De Martino.

A raggiungere i destinatari della posta in giro in bicicletta per tutta l’Italia il quartetto composto da Chiara Carcano, Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni e Andrea Offreddi. Il programma è ideato da Maria De Filippi e Alberto Sivestri, scritto con Lucia Chiorrini e prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. La regia è di Paolo Pietrangeli. Il programma del sabato sera di Canale 5 è campione di ascolti e ogni settimana porta vip in studio da far conoscere ai protagonisti delle storie che vengono raccontate ai telespettatori. Hanno incantato il pubblico, fra gli altri, i calciatori della nazionale Zaniolo e Immobile e l'attore Claudio Amendola solo per citarne alcuni. Momenti di show certo, ma soprattutto di emozione. I vip che vengono chiamati da Maria De Filippi oltre a realizzare il sogno dei vari protagonisti delle storie che li richiedono, spesso dimostrano anche tutta la loro generosità

’C’è posta per te' di Maria De Filippi, per la cronaca e tanto per fermarci alla scorsa settimana, ha consegnato a Canale 5 la vittoria degli ascolti della prima serata di sabato scorso. Il programma ha ottenuto la bellezza di 6.057.000 telespettatori e uno share del 28,32% Su Rai1 il debutto di ’A grande richiesta - Parlami d’Amore' è stato visto da 2.282.000 telespettatori pari al 10,19%. Terzo gradino del podio per Italia 1 che con ’Cattivissimo me 3’ ha ottenuto 1.507.000 telespettatori con il 5,79% di share. Un programma che si sta dimostrando imbattibile.

