La Pupa e il secchione 2021, De Santis nascosto nell'armadio suona per Orazi: "Canzone per una donna perugina" | Video

19 febbraio 2021

"Canzone per una donna perugina laureata in veterinaria..." suona De Santis con la chitarra, infilato nell'armadio della camera di Orazi. Lei è la ragazza perugina de La pupa e il secchione e viceversa 2021, della quale si è innamorato.

De Santis è stato eliminato dalla trasmissione nella puntata precedente del programma di Italia1 ma è tornato per dichiarare il suo amore con una serenata che scioglie la ragazza di Perugia. Una bellissima sorpresa per Giulia Orazi nel corso di questa nuova puntata andata in onda giovedì 18 febbraio e che alla fine la porterà in finale in coppia con Gianluca.

La Pupa e il secchione 2021, Orazi in finale insieme a Gianluca: eliminati Manuel e Paolella

Con una scusa, la produzione ha infatti chiesto alla ragazza di tornare in camera sua e aprire l’armadio. È qui che trova Andrea De Santis, il secchione con il quale stava nascendo un flirt all’interno del gioco. De Santis la guarda e inizia subito a cantarle la canzone scritta per lei in villa, dal titolo “Orazi”. La ragazza è sorpresa, anche se fa fatica ad esprimere tutta la gioia dell’averlo nuovamente vicino. Purtroppo, l’ingresso di De Santis è momentaneo e dovuto solo a questa sorpresa: lui e la sua pupa Jessica sono stati infatti eliminati nel corso della precedente puntata de La Pupa e il secchione 2021.

La pupa e il secchione 2021, la perugina Orazi tenta la finale: le coppie e gli ospiti

Ma tanto basta a lasciare il segno. L'iniziativa del ragazzo ha fatto breccia nel cuore di Orazi. Giulia Orazi, rimasta da sola, svela quali sono state le emozioni nel rivedere Andrea De Santis. “Mi ha fatto battere il cuore! – ha ammesso la secchiona che è in coppia con Gianluca Tornese nel gioco – Continua a fare cose che nessuno ha mai fatto per me. È un misto tra felicità, emozione e imbarazzo. L’amore è un sentimento bellissimo che merita di essere vissuto ma che fa anche paura.” Orazi ha ammesso di pensare a De Santis di sera e anche nel corso della giornata, ammissione fatta durante la prova finale (il bagno di cultura) della trasmissione di semifinale, incalzata dalle domande.

