Oggi è un altro giorno 19 febbraio, Fiordaliso e Silvia Annichiarico ospiti di Serena Bortone

Torna alle ore 14 Oggi è un altro giorno, il salotto condotto da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14. Per la puntata di venerdì 19 febbraio sono stati annunciati gli ospiti. Durante la trasmissione sono in programma le interviste di Fiordaliso e Silvia Annichiarico. La cantante nelle ultime settimane è stata al centro di una polemica per essere stata protagonista di uno spot per un mobilificio che non è stato mandato in onda perché estremamente violento. Il video promozionale per il mobilificio era ispirato al celebre film “Shining” di Kubrick e vedeva la cantante Fiordaliso fuggire inseguita da un uomo armato di un’ascia. L’Istituto Nazionale per l’Autodisciplina Pubblicitaria si è pronunciato contro lo spot e ne ha chiesto il ritiro.

Si parlerà di questo e della carriera della cantante durante il seguitissimo salotto della rete ammiraglia della Rai. La seconda ospite che è prevista dalla scaletta è Silvia Annichiarico cantante, attrice e conduttrice radiofonica milanese protagonista tra l’altro del celebre e dirompente programma televisivo “Quelli della notte”. Recentemente ha dato alle stampe il libro “Ma la notte... sì”: 240 pagine di ricordi, aneddoti, fenomeni, piccole e grandi follie, un’antologia di persone e personaggi che l’autrice ha incrociato soprattutto nelle tante notti del mondo dello spettacolo. Jannacci, Cochi e Renato, Gaber, Gianni Rivera, i Beatles, Berlusconi, Craxi, Verdone e Mia Martini o Adriano Panatta.

Come di solito la conduttrice sarà affiancata dai cosiddetti affetti stabili che per la puntata di oggi sono Massimo Cannoletta, Pino Strabioli e LauraEfrikian. L'ex campione de L'Eredità come di consueto curerà la rubrica "Massimo 5 minuti" durante la quale, da buon divulgatore culturale, offre delle pillole di conoscenza ai telespettatori. L'appuntamento, come tutti i pomeriggi, è alle 14. Per gli affezionati telespettatori del salotto non resta dunque che sintonizzarsi su Rai 1 alle 14.

