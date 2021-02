Uomini e Donne, chi è Sophie Codegoni che ha scelto Matteo: indossatrice di Chiara Ferragni e un padre vip

19 febbraio 2021 a

In tv, quello di oggi venerdì 19 febbraio 2021, è il giorno di Sophie Codegogni. La giovane tronista a Uomini e Donne, dating show di Canale 5 in onda alle ore 14.45 per la conduzione di Maria De Filippi, sceglierà fra i due corteggiatori rimasti ai "suoi piedi": Matteo e Giorgio.

La puntata è registrata e già si conosce il finale grazie agli spoiler: Sophie sceglierà Matteo. Termina così un lungo percorso cominciato nel mese di settembre.

Uomini e Donne, Sophie Codegoni: domani la scelta fra Matteo e Giorgio. Ecco come è finita

Sophie ha così trovato l'amore e inizia questa relazione, ma non comincia la sua notorietà. La giovane tronista è infatti già conosciuta nel panorama della moda come indossatrice di Chiara Ferragni e anche il padre di Sophie è molto conosciuto nel panorama del mondo dello spettacolo. Lui è famoso tra i vip e il mondo della movida milanese, gestisce un noto locale nel cuore di Milano in corso Como, come riferiscono le cronache gossip.

Sophie Codegoni, classe 2000, nel corso del percorso fatto a Uomini e Donne ha conquistato il pubblico per idee, sentimenti e capacità di comunicazione che piano piano l'hanno portata alla scelta finale di Matteo.

Uomini e Donne, Sophie Codegoni ha scelto il suo corteggiatore: nuova relazione con Matteo Ranieri

La giovane tronista è già nota, come detto, nel campo della moda come influencer e anche indossatrice per Chiara Ferragni, tra i tanti progetti ambiziosi c'è il traguardo finale che spera di raggiungere e che riguarda il completamento del percorso di studi per diventare dentista.

Sulla vita sentimentale di Sophie Codegoni, poco trapela. La bellissima modella sembra abbia avuto una sola storia d’amore seria durata soli sei mesi con un ragazzo. Una persona della quale non si conosce l'identità. Ora grazie al dating show di Canale 5 che l'ha vista come protagonista comincia una relazione con Matteo. Una scelta che. come annunciato dai canali social della trasmissione di Maria De Filippi andrà in onda proprio oggi, nell'ultima puntata della settimana.

Uomini e Donne, Davide Donadei ha scelto fra Chiara e Beatrice: il tronista si dichiara in studio e spiega le motivazioni

