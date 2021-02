La Pupa e il secchione 2021, Orazi in finale insieme a Gianluca: eliminati Manuel e Paolella

19 febbraio 2021 a

Va in finale la secchiona di Perugia, Orazi. Nella semifinale de La Pupa e il Secchione e viceversa 2021 andata in onda giovedì 18 febbraio su Italia 1, conquista l'ultima puntata insieme a Gianluca, una vittoria finale in palio che vale 20 mila euro. La coppia Orazi-Gianluca arriva in finale senza passare per il bagno di cultura che determina la coppia (delle cinque che erano rimaste) eliminata. Eliminati al bagno di cultura sono stati Paolella e Manuel.

La pupa e il secchione 2021, la perugina Orazi tenta la finale: le coppie e gli ospiti

Stephanie Bellarte e Alessio Guidi finiscono direttamente in finale dopo aver vinto la puntata. Con loro anche Miryea e Marini, che riescono a classificarsi primi a pari punti. Conquistano la finale successivamente, come detto, anche Gianluca e Giulia Orazi. Finiscono invece al bagno di cultura Pisano e Linda da una parte e Paolella e Manuel dall’altra. Una prova finale che si è giocata in un testa a testa fra sorrisi e apprensione. Alla fine sono stati eliminati Paolella e Manuel.

Stasera torna La Pupa e il Secchione: grande protagonista di oggi la Pupa Orazi

In questa puntata de La pupa e il secchione e viceversa 2021 decisiva è stata la prova del sintony test per decretare la coppia per il bagno di cultura. I primi sono Manuel e Paolella. Il pupo fa un discorso molto toccante in cui parla della malattia del nonno e di come questo momento difficile gli sia servito per capire e migliorare. “Dobbiamo solo regalare gentilezza” a queste persone conclude il pupo. Poi è la volta di Gianluca, che fa un discorso sulla gentilezza. Due discorsi molto toccanti, ma i due giurati Francesca Barra e Cristiano Malgioglio hanno deciso di premiare Gianluca. “Manuel ci ha commosso, è stato un discorso molto personale, ma più che gentilezza sia stata una declinazione d’amore, ma forse Gianluca è entrato proprio dentro nel senso più profondo di questa parola. Salviamo Orazi e Gianluca”.

Ora la finale con quattro coppie in gara per la vittoria finale.

