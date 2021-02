Barbara d'Urso, Stefano Tacconi a Pomeriggio 5: "Non so quanto mi resta da vivere" | Video

18 febbraio 2021 a

Dalla tv ai social. La bufera arriva dalle dichiarazioni di Stefano Tacconi da Barbara d'Urso nella puntata di oggi - giovedì 18 febbraio 2021 - di Pomeriggio 5.

"Non so quanto mi resta da vivere..." esclama a un certo punto l'ex portiere (ha giocato fra le altre squadre nella Juventus) e in studio cala il gelo con la conduttrice che fa la faccia un po' così. E' successo nella trasmissione di Canale 5, nello spazio dedicato al talk,che ha visto Tacconi come ospite. L'ex calciatore ha parlato di un momento molto delicato che sta vivendo a livello personale.

"Un anno e mezzo fa - ha detto Tacconi in tv - mi sono operato alla schiena, con due vertebre fratturate. Ho rischiato di rimanere sulla sedia a rotelle. Non so quanto mi resta da vivere, l'età avanza. Quest'anno ho perso tanti amici, come Paolo Rossi e Diego Armando Maradona. Ho quattro figli e ho sempre pensato alla mia famiglia, adesso voglio riprendermi un po' di vita e andare ad allenare un anno in Cina. Mia moglie ha minacciato di divorziare se parto. Io, però, ho deciso".

Barbara d'Urso che appare sorpresa dalle dichiarazioni, fa una precisazione: "Che vuol dire che non sai quanto ti resta da vivere? Hai 64 anni, non sei anziano. Siete una bella famiglia, ma mi pare che tu abbia già deciso di partire". Quindi interviene anche Patrizia Groppelli, ospite in collegamento. "Quello che hai detto non è rispettoso per chi sta male davvero, per i malati terminali. Sembra che ti abbiano già fatto l'epitaffio", afgferma rivolgendosi a Tacconi. Il video con la dichiarazione di Stefano Tacconi viene postato sui social e soprattutto su Twitter scatta l'ironia, Un post che in pagina proponiamo con il video e con i commenti che ha provocato fra gli utenti del social.

Stefano Tacconi replica alle parole della moglie a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/BpG2MscDaI — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 18, 2021

