Uomini e Donne, Sophie Codegoni: domani la scelta fra Matteo e Giorgio. Ecco come è finita

La scelta è stata fatta e adesso c'è anche il giorno della messa in onda puntata. In assenza di comunicazioni ufficiali, molti fan e attenti osservatori della trasmissione Uomini e Donne, avevano indicato quella di oggi, giovedì 18 febbraio 2021, come giorno della messa in onda su Canale 5 della scelta di Sophie Codegoni.

In giornata la pagina Instagram del dating show che posta annunci su ciò che verrà trasmesso nel programma condotto da Maria De Filippi, ha annunciato in pompa magna proprio l'ultimo atto della tronista Sophie Codegoni. Sarà quello di domani, venerdì 19 febbraio 2021, il giorno che sancisce la fine del percorso a Uomini e Donne della bella Sophie che dovrà scegliere uno dei due corteggiatori rimasti. L’appuntamento è, come sempre, alle 14.45 su Canale 5.

Uomini e Donne, Sophie Codegoni ha scelto il suo corteggiatore: nuova relazione con Matteo Ranieri

Ma chi sceglierà la tronista fra Matteo e Giorgio? Abbiamo già pubblicato, grazie agli spoiler forniti dal sito Il vicolo delle news, come è andata a finire perché la puntata è già stata registrata e ovviamente sono uscite le anticipazioni. Ma i particolari mancano. Domani, venerdì 19 febbraio, assisteremo in onda su Canale 5 alla scelta di Sophie Codegoni. Andrà in onda la decisione finale della tronista che è arrivata a fine percorso con due corteggiatori, Matteo e Giorgio.

Uomini e Donne, Sophie Codegoni: va in onda la scelta fra Matteo e Giorgio

I più romantici, gli amanti delle sorprese, non hanno già letto gli spoiler spuntati subito dopo la registrazione della puntata. I più curiosi invece hanno qui l'occasione per sapere chi ha scelto Sophie e questo di seguito è quindi uno spoiler.

Sophie Codegoni ha infatti scelto Matteo Ranieri. Dopo un percorso di alti e bassi, la tronista ha deciso di abbandonare il programma insieme a lui che con la dolcezza e l'aspetto fisico è riuscito a conquistare il suo cuore. A domani (ora sì che è ufficiale) per i particolari.

