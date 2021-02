18 febbraio 2021 a

L'oroscopo del Corriere di venerdì 19 febbraio 2021. Le previsioni segno per segno.

ARIETE

Alcune conoscenze si riveleranno utili per lasciarvi alle spalle un momento poco piacevole. Un incontro potrebbe riaprire la porta del vostro cuore.

TORO

Avete tante idee nuove e voglia di darvi da fare, ma vi troverete disarmati davanti a certi contrattempi. Non demoralizzatevi, non tutto è perduto.

GEMELLI

Non tutti hanno senso dell’ironia, rischiate di provocare le reazioni di coloro che sapete non essere molto propensi a certe battute.

CANCRO

Oggi non avete voglia di dedicarvi agli altri e lo sport del giorno sarà soddisfare il proprio ego. Come? Facendo esattamente ciò che volete.

LEONE

La Luna non vi è di aiuto e agita la vostra giornata. Chi avrà modo di entrare in contatto con voi rischierà di prendere la scossa: elettricità al top!

VERGINE

Il grande freddo si impossessa della vostra mente: dov'è finita la creatività? Dove si sono nascoste le idee? Ecco, oggi la lampadina non funziona.

BILANCIA

Il cuore oggi vi batte più forte che mai e questa improvvisa accelerazione è tutto merito di chi vi sta accanto. Sentimentalismo al potere.

SCORPIONE

Guerrafondaio è probabilmente il termine che più vi si addice oggi. Per quanto possa sembrarvi strano, sarete proprio voi a innescare la miccia.

SAGITTARIO

Oggi è il momento giusto per lo shopping: fatevi un regalo, perché dopo tanto tempo trascorso a rinunciare, è arrivata l'ora di togliersi uno sfizio.

CAPRICORNO

Le tentazioni sono molteplici e farete fatica a resistere a tutte. Il senso di colpa è alle porte, ma se sono peccati veniali, allora non fustigatevi.

ACQUARIO

I problemi di natura economica sono al centro delle vostre preoccupazioni, ma non avete la bacchetta magica: pensate anche ad altro!

PESCI

Avete il cuore in subbuglio, eppure fate di tutto per non far trasparire all'esterno il vostro stato d'animo. Alla lunga quest'atteggiamento è nocivo.



