Clementino, flirt con Maria Rodriguez e Marianna Vertola. Ora è single

Clementino è sicuramente uno dei rapper più interessanti del panorama musicale italiano. Il vero nome di Clementino è Clemente Maccaro ed è nato ad Avellino il 21 dicembre 1982. Cresce in una famiglia con una grande passione per la musica: sua sorella è una cantante lirica mentre suo fratello suona il blues. Clementino ha iniziato la sua carriera nel mondo musicale avvicinandosi all’hip hop all’età di soli 14 anni.

La sua consacrazione è nel 2006 con il disco Napolimanicomio, che conta la partecipazione di artisti come OneMic, Kiave e Francesco Paura. Nel 2009, poi, Clementino insieme a Dj Tayone e Francesco Pausa fonda Videomind pubblicando l’album Afterparty. Dal 2013 al 2019, Clementino collezione grandi successi e un album dopo l’altro, aprendo addirittura il concerto di Snoop Dog. E' conosciuto al grande pubblico nel ruolo il coach di The Voice Over, noto programma Rai condotto da Antonella Clerici. Assieme a lui nella giuria anche Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Jasmine Carrisi e suo padre Albano.

La sua manager è Paola Zakar, la stessa di Madame, Marracash e altri noti personaggi del mondo musicale. Negli anni è stato più volte protagonista del gossip: oggi si dichiara single, ma durante la sua carriera gli sono stati attribuiti diversi flirt fra cui quelli con Adriana Pelusi, Maria Rodriguez, Marianna Vertola e Valeria Sammarco. Clementino negli ultimi anni ha dovuto affrontare un dramma molto pesante. Il cantante ha avuto problemi di tossicodipendenza. Una situazione difficile da affrontare, che lui stesso ha poi voluto raccontare attraverso un’intervista ad Antonio Dikele Distefano: "Dalle nostre parti stiamo inguaiati. Sapete come funziona, sei un artista, prima te la offrono, poi la compri e a un certo punto non sei più tu. Io ero la Iena White, ma non ero più Clemente. Quando hai un genitore che ti piange in faccia, capisci che devi smettere“.

Questa sera, 18 febbraio, sarà ospite dello show "Lui è peggio di me" condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini su Rai 3 a partire dalle 21.20.

