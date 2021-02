Che Dio ci aiuti, stasera due episodi: Chi è senza peccato? e Il regalo più bello

18 febbraio 2021 a

Stasera in tv, 18 febbraio, su Rai 1 ennesima puntata della serie Che Dio ci aiuti, una delle fiction più amate e seguite della televisione di Stato, arrivata alla sesta stagione. La comedy è ambientata nel convento considerato più simpatico della televisione. Inizio a partire dalle ore 21.25 e come al solito due episodi in programmazione. Cosa accadrà questa sera. La prima puntata si intitola Chi è senza peccato?.

La trama. Ginevra è appena tornata in convento, lascia Nico senza dargli spiegazioni: ma il ragazzo non si dà per vinto e fa di tutto per andare fino in fondo alla questione. Azzurra e Penny nel frattempo aiutano Monica a prendere consapevolezza dei suoi sentimenti per Nico, mentre suor Angela accoglie un giovane seminarista in convento. E come al solito non mancano emozioni e sorprese. Subito dopo l'altro episodio che si intitola Il regalo più bello. La frequentazione tra Primo ed Erasmo risveglia la gelosia di suor Angela. Nico si sente in colpa per quello che è successo a Ginevra e si confida con Monica, mentre lei fa di tutto per uscire dalla “friendzone” e mostrargli i suoi sentimenti.

Carolina, invece, si sente in colpa nei confronti di Ginevra. Due puntate attese, considerando che la serie ottiene sempre grandi risultati di ascolto. La produzione è di Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Nel cast oltre all'amata attrice Elena Sofia Ricci che interpreta la protagonista suor Angela, troviamo Valeria Fabrizi nel ruolo di suor Costanza, Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico). Al termine della serie Che Dio ci aiuti, su Rai 1 è in programma Porta a Porta. Inizio alle ore 23.40 per il talk condotto da Bruno Vespa che analizzerà il voto di fiducia della Camera dei Deputati per il nuovo governo guidato da Mario Draghi.

