Fiorella Mannoia, il futuro marito è l'ex prof di Amici Carlo Di Francesco

Il matrimonio ci sarà, anche se la data è ancora un segreto. Dopo una lunga convivenza Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco hanno deciso di sposarsi. Qualche settimana fa l'indiscrezione è stata resa nota. I due hanno fatto le pubblicazioni e due hanno deciso di fare il grande passo. Ma chi è Carlo Di Francesco? Musicista noto anche per il suo ruolo di professore ad Amici di Maria De Filippi ha 26 anni meno della cantautrice anche se lei ama scherzare su questo punto: "Quello più vecchio tra di noi è lui". Soltanto qualche anno fa Fiorella aveva sorpreso tutti, svelando di essere innamorata di Carlo.

Il futuro marito di Fiorella Mannoia è è un musicista che ha raccolto grande successo, anche grazie a collaborazioni con alcuni fra i più grandi artisti italiani fra cui Ornella Vanoni, Eugenio Finardi, Edoardo Bennato, Loredana Bertè e Alex Britti.

Per quanto riguarda il matrimonio la cantautrice finora non l'aveva messo al primo posto. “Non l’ho mai ritenuta una priorità. Le coppie devono stare assieme finché c’è amore”, aveva dichiarato fino a qualche tempo fa Fiorella, come riportato dal Corriere della Sera. Evidentemente negli ultimi mesi qualcosa ha spinto la coppia a fare il grande passo. "Ci ho creduto. Però ho sempre pensato anche che la porta era aperta, sia per me che per lui. Forse questo non sposarmi era dettato dal desiderio di non vedere quella porta chiusa", ha ammesso qualche tempo fa Fiorella Mannoia ammettendo che il fatto di non sposarsi in qualche modo garantiva una sorta di via di fuga per entrambi. Ma il carattere del compagno le ha fatto cambiare idea: "Siamo complementari e questo fa sì che la nostra unione duri. Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai".

Questa sera, 18 febbraio, Fiorella Mannoia sarà ospite dello show "Lui è peggio di me" condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini su Rai 3 a aprrire dalle 21.20.

