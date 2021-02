Paolo Bonolis, la moglie Sonia Bruganelli e le polemiche per le foto su Instagram

18 febbraio 2021 a

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano. Nella vita privata è legato ormai dalla fine degli anni '90 con Sonia Bruganelli. La coppia si è conosciuta nel 1997 e dopo un periodo di fidanzamento è arrivato il matrimonio nel 2002. Dalla loro unione sono nati tre figli: Silvia, Davide e Adele. La loro primogenita, Silvia, alla nascita ha avuto delle complicazioni cardiache per cui è stata operata quasi subito. Un'esperienza che la donna ha raccontato in un'intervista a Domenica Live.

La donna è imprenditrice e opinionista Tv. E' una delle menti del marchio Adele Virgi e soprattutto guida la società SDL2005, quella che si occupa dei casting televisivi di alcuni programmi, tra cui anche "Avanti un altro". Sui social mostra spesso il suo stile di vita agiato e la sua ricchezza. Le piace la vita agiata e la mette in mostra su Instagram. A Natale numerosi utenti l'hanno presa di mira per delle foto in cui mostrava una tavola sfarzosa. "Tutti hanno piacere a mostrare le cose belle. Ho il privilegio di fare una vita più comoda e la mia vita è anche questa. Se facessi vedere solo che cucino o vado a far la spesa sarei molto più falsa". Ha un tatuaggio che rappresenta Minnie, la fidanzata di Topolino, sul collo di un piede. Il legame con Bonolis è solido.

"Lui è peggio di me", Fiorella Mannoia e Gigi D'Alessio fra gli ospiti dello show di stasera

Vive insieme a Paolo Bonolis con la sua numerosa famiglia (il marito ha altri due figli nati da una precedente relazione) a Roma nel quartiere residenziale di Lungo Tevere Flaminio. Una delle zone più amate dai vip della Capitale. Come ha riportato un recente servizio di DiLei abitato in una lussuosa villa con mobili e oggetti di design: in salotto spicca particolarmente un tavolino di cristallo con le lettere P e S a sorreggerlo.

Questa sera, 18 febbraio, Paolo Bonolis sarà ospite dello show "Lui è peggio di me" con Giorgio Panariello e Marco Giallini in onda alle 21.20 su Rai Tre

