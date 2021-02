Luisa Corna, le relazioni con Aldo Serena e Alex Britti. Oggi il suo compagno è un carabiniere

18 febbraio 2021 a

La sua passione principale è la musica anche se, oltre che come cantante, la conosciamo anche come attrice e conduttrice televisiva. Luisa Corna, bresciana, è sicuramente una delle star dello spettacolo più amate dal grande pubblico. Riscosse successo tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000 quando affiancò Sandro Piccinini nella conduzione di Controcampo, la trasmissione sportiva della domenica di Mediaset. Ma lei è soprattutto una cantante. Grande voce soul.

Ma nella vita privata? E' stata per 10 anni la compagna del calciatore dell'Inter Aldo Serena. Poi la loro relazione è terminata e Luisa Corna ha legato il suo destino a lungo ad Alex Britti. Con il cantautore romano ha avuto una prolifica collaborazione artistica che, per un po' di tempo, è andata anche oltre. A farli conoscere fu Zucchero. Negli ultimi tempi tuttavia nel cuore di Luisa Corna c'è solo Stefano Giovino, carabiniere e suo compagno. La cantante non ha figli. Come ha spiegato più volte in passato non ha sentito l'esigenza di metterli al mondo. Le relazioni che ha avuto finora non sono arrivate fino al punto da farla diventare mamma.

Nonostante una lunga assenza dal mondo dello spettacolo, è molto amata dal pubblico italiano, anche dai giovanissimi che la seguono sul suo profilo Instagram. Ha iniziato come modella sfilando per Missoni e Dolce & Gabbana. Successivamente ha scoperto la passione per il canto canto. A a soli 18 anni, entra nella Tequila Band e nel 1991 partecipa al Festival di Castrocaro, classificandosi al secondo posto. Nel 1997 fa il suo debutto come cantante fissa nel cast di Domenica In. Ha all'attivo tre dischi, l'ultimo uscito a inizio mese. Questo pomeriggio, giovedì 18 febbraio, sarà ospite di Serena Bortone nel salotto Oggi è un altro giorno che è in programmazione su Rai 1 a partire dalle 14.

