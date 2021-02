La pupa e il secchione 2021, la perugina Orazi tenta la finale: le coppie e gli ospiti di stasera

18 febbraio 2021 a

a

a

Stasera, giovedì 18 febbraio, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con La Pupa e il secchione e viceversa 2021. Andrea Pucci con Francesca Cipriani, conduce la semifinale di una trasmissione avvincente che vede in gara la secchione perugina Orazi.

Nuova coppia a La Pupa e il Secchione: ecco chi sono | Video

Quello di stasera è il quinto e penultimo appuntamento che sarà ricco di ospiti e porterà all’eliminazione di una coppia che dovrà rinunciare alla finale e al premio da 2 0mila euro. Sono ancora cinque le coppie in gara e, anche questa sera, non mancheranno tante prove e sfide che tutti i concorrenti dovranno superare per staccare il biglietto per la finalissima.

La Pupa e il Secchione 2021, flirt fra la perugina Orazi e De Santis: la prova del Twerk. Eliminati Matteo e Sara | Video



Il premio finale che aspetta il vincitore è di 20 mila euro. Veniamo alle cinque coppie che si sfideranno questa sera. Attesa (anche per le evoluzioni) quella formata anche nella vita da Stephanie e Guidi che hanno regalato baci e coccole al pubblico di Italia 1 e che sono riusciti a tornare insieme grazie al Forziere, protagonista della scorsa settimana. E ancora Miryea e Marini; Linda e Pisano che hanno formato una coppia dalla prima puntata e che sono sempre più affiatati; i Viceversa Orazi e Gianluca e Paolella e Manuel. Quest’ultima coppia è entrata in gioco nella terza puntata dividendo il resto del gruppo. Se Manuel ha conquistato la simpatia degli altri concorrenti, la stessa cosa non è accaduta a Paolella.

Una parata di ospiti per questo appuntamento. Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Giorgio Mastrota, Francesca Brambilla, Ambra Lombardo e Aurora Staltieri. Ambra Lombardo, la professoressa di lettere, ex concorrente di Grande Fratello 16, interrogherà pupe e pupi mentre con Giorgio Mastrota e Francesca Brambilla, i concorrenti dovranno affrontare la “prova televendita”. Come sempre, la puntata si concluderà con il “Bagno di cultura” che decreterà la coppia eliminata. Poi via con il grande finale di giovedì prossimo. Intanto godiamoci questo appuntamento.

Stasera torna La Pupa e il Secchione: grande protagonista di oggi la Pupa Orazi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.