Massimo Ciavarro, il matrimonio finito con Eleonora Giorgi e l'amore per Francesca

Massimo Ciavarro è stato tante cose. Star dei fotoromanzi, attore, produttore, imprenditore agricolo e docente. La sua fama nasce alla fine degli anni '70 quando diventa l'idolo del pubblico femminile che acquista i fotoromanzi. La sua vita privata è stata caratterizzata dalla relazione e dal lungo matrimonio con Eleonora Giorgi. I due hanno divorziato dopo 12 anni di matrimonio da cui è nato anche un figlio, Paolo, nel 1991. Recentemente, ospite della trasmissione di Caterina Balivo, ha confessato che la moglie aveva tutte le ragioni del mondo per chiedere il divorzio lasciando intendere che c'è stato qualche tradimento di mezzo.

Nonostante la separazione, i due continuano ad avere un buon rapporto per il bene del figlio. Nel 2016, dopo la fine del matrimonio, durante un'intervista con Caterina Balivo confessò di avere una relazione con una ragazza che si chiama Francesca. Una donna, ha rivelato, lontana dal mondo dello spettacolo. Anche il figlio Paolo fa parte del mondo dello spettacolo. Ha partecipato a Pechino Express e, con il padre, a Forum. Nel 2020 ha preso parte alla quarta edizione del reality show Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini, dove conosce l’influencer Clizia Incorvaia ex di Francesco Sarcina) con la quale è attualmente fidanzato.

Tornando al padre Massimo è tornato nel mondo dello spettacolo sia come attore, sia come produttore cinematografico insieme alla sua ex moglie Eleonora Giorgi. È docente di un corso di Produzione cinematografica all’Università Luiss di Roma. Nel settembre 2008 Massimo Ciavarro è uno dei concorrenti della sesta edizione de L’isola dei famosi condotta da Simona Ventura e con il figlio ha partecipato a Pechino Express. Nella sua biografia c'è anche un'imptresa che non è andata bene. Si tratta di un'azienda agricola che l'attore e produttore aveva avviato negli anni scorsi e che è stata poi chiusa perché appunto non andava bene.

Oggi, 18 febbraio, sarà ospite di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone in onda su Rai 1 alle 14.

