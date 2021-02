Oggi è un altro giorno, giovedì 18 febbraio: Massimo Ciavarro e Luisa Corna ospiti di Serena Bortone

18 febbraio 2021 a

a

a

Massimo Ciavarro e Luisa Corna sono gli ospiti annunciati per la puntata di giovedì 18 febbraio di Oggi è un altro giorno, il salotto condotto da Serena Bortone che va in onda su Rai 1 alle 14. La trasmissione, seguitissima dal pubblico, vede protagonisti personaggi della politica, dello spettacolo, della musica e della letteratura.

Da sex symbol al dolore di non poter avere un figlio: Marina Suma si racconta su Rai 1

Ospite in trasmissione ci sarà Massimo Ciavarro, idolo del pubblico femminile negli anni '70 per i fotoromanzi poi protagonista di una lunga storia d'amore con Eleonora Giorgi, parlerà del suo presente di attore, produttore cinematografico, imprenditore e accademico italiano. Da anni è docente di un corso di Produzione cinematografica all'Università Luiss di Roma. Svelerà i segreti della sua carriera: le imprese andate bene e quelle meno fortunate. La seconda ospite della puntata sarà Luisa Corna cantante, conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana. Il grande pubblico l'ha conosciuta al fianco di Sandro Piccinini a Controcampo tra il 1999 e il 2004. Tuttavia lei è essenzialmente una cantante. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2002 con Fausto Leali ed a inizio febbraio ha pubblicato il suo nuovo album ("Le cose vere"). "È un lavoro che rappresenta un approccio più maturo alla musica, da sempre il mio primo grande amore: una passione che è tornata a ricoprire una dimensione predominante sulla mia attività di conduttrice televisiva, rispetto alla quale ho fatto un passo indietro per dedicarmi a quello che sento più affine alle mie corde", ha dichiarato in una recente intervista a Brescia Oggi. La musica è stata sempre la sua principale passione.

Massimo Cannoletta, il tweet su Caravaggio e L'incredulità di San Tommaso: "Ci fa detestare anche gli Apostoli"

Come di consueto durante la trasmissione ci saranno i cosiddetti affetti stabili, che affiancheranno Serena Bortone, che per oggi sono Alessandro Cecchi Paone, Rosanna Vaudetti e Gigi Marzullo. Insomma non resta che sintonizzarsi su Rai 1 per passare un pomeriggio alla scoperta degli ospiti proposti dal pubblico dalla conduttrice.

Rossana Fratello nonna felice grazie al nipotino: "Sono stata io a fargli il primo bagnetto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.