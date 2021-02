Uomini e Donne, Sophie Codegoni: va in onda la scelta fra Matteo e Giorgio

18 febbraio 2021 a

E' arrivato il giorno della scelta di Sophie Codegoni. Il giorno cioè, di mandare in onda la puntata che prevede quale preferenza la ragazza darà fra Giorgio e Matteo. Quello di oggi, giovedì 18 febbraio, dovrebbe essere il giorno buono. Appuntamento su Canale 5 alle ore 14.45 col dating show condotto da Maria De Filippi.

Sono rimasti in due a corteggiarla. Sophie, ragazza bellissima, ne ha eliminati molti dall'inizio del suo percorso dal settembre scorso e ora ha davanti solo Giorgio Di Bonaventura e Matteo Ranieri. Con quest’ultimo, il feeling è stato immediato, Matteo e Sophie anche nelle esterne sono sempre apparsi molto vicini e tutto lascia intendere che la scelta sulla relazione potrebbe cadere proprio su di lui.

Giorgio, arrivato quando la conoscenza con Matteo era già iniziata, è riuscito comunque a farsi strada nel cuore della tronista, la quale è apparsa molto incerta sulla scelta di uno dei due corteggiatori.

La sua scelta è stata già registrata e la puntata potrebbe andare in onda proprio oggi pomeriggio sulla rete ammiraglia Mediaset. Sono pochissime le anticipazioni al riguardo e, diversamente da quanto accaduto in occasione della scelta di Davide Donadei e Chiara Rabbi, non c’è stato ancora alcun annuncio ufficiale da parte della redazione. Secondo le anticipazioni che vengono fornite dal Vicolo delle News, sito che ha talpe nelle registrazioni, Sophie Codegoni e i corteggiatori Giorgio Di Bonaventura e Matteo Ranieri potrebbero essere i protagonisti del penultimo appuntamento settimanale con il dating show di Canale 5.

Qualora, invece, la redazione dovesse decidere di cambiare tutto, potrebbe mandare in onda l’inizio di una nuova puntata dedicata sia al trono classico che al trono over. Vedremo tra qualche ora dove cadrà la scelta. In un caso o nell'altro i fan della trasmissione avranno comunque una puntata interessante e ricca di colpi di scena.

