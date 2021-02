Blind, il nuovo singolo Promettimi feat Guè Pequeno e Nicola Siciliano

Il pezzo del rapper di Ponte San Giovanni uscirà mercoledì 24 febbraio

Conto alla rovescia per il nuovo singolo di Blind. Il rapper perugino, terzo classificato nell'ultima edizione di X Factor 2020, uscirà mercoledì 24 febbraio con "Promettimi". Un pezzo che promette di far ballare tutti anche grazie alle collaborazioni con Guè Pequeno e Nicola Siciliano.

Blind, il cui vero nome è Franco Popi Ruian, ha ottenuto un largo successo con il suo primo pezzo "Cuore Nero", inedito uscito durante il talent musicale di Sky, certificato prima disco d'oro e poi di platino arrivando a conquistare il secondo posto della top 50 in Italia di Spotify e oltre 3 milioni di visualizzazioni con la clip. Un tormentone che ha trainato anche l'album omonimo con tutti i brani eseguiti durante i live di X Factor 2020 più l'inedito Hola. Il rapper di Ponte San Giovanni e di origini rumene vuole riscattare la sua difficile adolescenza con la musica e sembra davvero essere sulla buona strada. Il nuovo pezzo è molto atteso e promette di essere un'altra bomba dopo il successone di "Cuore Nero" da subito una hit fatta suonare da moltissime radio.

"Promettimi è un pezzo molto importante per me perché è il primo singolo che lancio dopo aver finito la mia avventura a X Factor. Nel brano ci saranno Guè, che è uno dei miei artisti preferiti e dopo averlo incontrato non mi sarei mai aspettato di lanciare come primo pezzo un feat. con lui, e Nicola Siciliano, che è un fenomeno della scena napoletana, come me è molto giovane e mi piace tanto come artista” ha detto Blind che nel talent di Sky è stato seguito da Emma a cui nei mesi scorsi, insieme a Le Iene, ha organizzato un simpatico scherzo a completare una intervista in cui Franco non si è tirato indietro raccontando alcuni episodi inediti della sua vita prima di partecipare a X Factor.

