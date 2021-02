Mara Maionchi, dal cancro al seno sconfitto al matrimonio con Alberto Salerno e le figlie Giulia e Camilla

17 febbraio 2021 a

Mara Maionchi (è nata il 22 aprile 1951 sotto il segno del Toro) è una talent scout e produttrice discografica, tra le più importanti nel panorama musicale italiano, a cui si deve la scoperta di artisti diventati dei veri big della musica, tra cui Tiziano Ferro e Gianna Nannini. E' diventata famosa al grande pubblica per aver ricoperto l'incarico di giudice a X Factor, Amici di Maria De Filippi e Italia's got talent.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Mara Maionchi è riuscita a sconfiggere un cancro al seno. Ha raccontato di aver scoperto di essere malata grazie a un suo sogno: “L’ho scoperto grazie a un sogno particolare che ho fatto. Non si sentiva niente e non si vedeva niente. Il sogno che ho fatto mi ha messo in guardia - ha raccontato in una intervista a Il Giornale -, mi ha portato a chiamare l’oncologo, a fare un esame e a trovare il problema. Mi sono salvata grazie a un sogno, se cosi si può dire”. Dal 1976 è sposata con Alberto Salerno, dal quale ha avuto due figlie: Giulia e Camilla.

La produttrice discografica non ha fatto segreto di aver avuto svariati problemi coniugali con suo marito, e che quest’ultimo l’avrebbe anche tradita. Tuttavia la Maionchi ha raccontato nella sua autobiografia che si sarebbe vendicata iniziando a giocare d’azzardo: "Non riuscivo a controllarmi, perdevo somme importanti, facendo danni anche a lui", ha affermato. Mara sarà anche mercoledì 17 febbraio 2021 in tv come giudice a Italia's got talent, su Tv8.

