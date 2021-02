L'Eredità, il nuovo campione è Francesco ma sbaglia Era alla Ghigliottina: niente 50.000 euro

17 febbraio 2021 a

Nuovo campione a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni a partire dalle 18,45. Francesco infatti si è aggiudicato il Triello contro Guglielmo e la veterana Chiara, presentandosi al gioco finale della Ghigliottina con un montepremi di 200.000 euro.

Dopo le parole Comune, Dea, Libertà, Nuova, Ora tuttavia il bottino si è ridotto a 50.000 euro, una cifra comunque di tutto rispetto. A questo punto Francesco ha provato a spiegare la sua soluzione, dicendosi indirizzato soprattutto da un paio di termini (Ora e Dea in particolare), per poi svelare la sua risposta: Religione. Risposta che purtroppo si è rivelata sbagliata, come poi illustrato dal conduttore Flavio Insinna.

La parola risolutrice della Ghigliottina era in realtà Era. Niente montepremi dunque: il campione ci riproverà ovviamente anche giovedì 18 febbraio, sempre su Rai1 dalle 18,45.

