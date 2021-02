Alba Parietti, il rapporto con la chirurgia estetica e l'amore con Ezio Bosso: "Sedotta da lui in maniera totale"

17 febbraio 2021 a

Alba Parietti è una conduttrice, showgirl e opinionista televisiva, tra le più famose in Italia. Nata il 2 luglio del 1961 a Torino sotto il segno del Cancro, la Parietti è stata la prima donna a condurre Striscia la Notizia nel 1994, il celebre programma di Antonio Ricci.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nonostante non abbia mai fatto segreto di aver fatto uso delle chirurgia estetica, grazie al quale ha ottenuto labbra carnose e qualche taglia di seno in più, nel 2015 ha ammesso in un’intervista all’Huffington Post di avere paura della chirurgia estetica, e che potendo tornare indietro non l’avrebbe fatto. Il giornalista Marco Travaglio è stato un suo compagno alle scuole elementari. Andavano insieme all’oratorio, dove lei ha iniziato a fare teatro.

Relativamente alla vita sentimentale, ha un figlio, Francesco, nato dal matrimonio con l'attore Franco Oppini. Tra i suoi flirt anche quelli con Christopher Lambert, Cristiano De Andrè e il musicista Ezio Bosso: "E’ stata una grande fascinazione e io sono stata sedotta in una maniera totale da questo uomo che ho trovato irresistibile”, ha detto Alba Parietti in una intervista alla trasmissione Belve.

