Soliti Ignoti Il ritorno, puntata speciale con Amadeus: Alba Parietti concorrente. Tra le identità Antonio Giuliani

Torna il consueto appuntamento su Rai1 con Soliti ignoti Il ritorno, il programma condotto da Amadeus subito dopo il Tg1. L’appuntamento di mercoledì 17 febbraio durerà circa due ore, per poi lasciare spazio alle 22.20 ad una puntata speciale in diretta di Porta a Porta, condotta da Bruno Vespa, per festeggiare i 25 anni della storica trasmissione di Rai1.

Dal Teatro delle Vittorie Amadeus ha in studio otto ignoti con le relative identità nascoste. Tra queste anche il comico Antonio Giuliani, diventato famoso a inizi degli anni 2000 grazie al Maurizio Costanzo show.

Al concorrente vip - in questa puntata Alba Parietti - il compito di abbinarli correttamente per poter arrivare con il maggior montepremi possibile al gioco finale del "parente misterioso”. L'eventuale incasso andrà in beneficenza allo Spallanzani.

