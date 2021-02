Frank Matano, la madre statunitense e la fidanzata misteriosa. Nina Zilli l'ha definita "una santa"

17 febbraio 2021 a

Frank Matano è un comico italiano, promessa dello spettacolo italiano. Nato il 14 settembre del 1989, Frank è diventato in breve tempo famoso al grande pubblico su YouTube, per poi avere successo anche in tv e al cinema. All'anagrafe Francesco Matano, sua madre è americana e, dopo un’infanzia trascorsa nel sud dell’Italia, si è trasferito negli States dove ha studiato lingue.

Per quanto riguarda la vita privata, Matano fidanzato da tempo. Nina Zilli, sua amica ed ex collega come giudice a Italia’s got talent aveva definito scherzosamente “una santa” la fidanzata dello youtuber. La coppia aveva detto di non avere alcuna intenzione di andare a convivere, anche se in futuro l’attore non escludeva la possibilità di potersi sposare.

Matano ha raccontato qualche dettaglio in più sulla sua fidanzata in una intervista a Vanity Fair: "Mi ha avvicinato sei anni fa lei, guardava i miei video su Youtube", ha dichiarato Frank nel 2015.

