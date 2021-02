Federica Pellegrini, occhi sulle stelle di Italia's got talent: "Sarà emozionante, fidatevi di me" | Foto

17 febbraio 2021 a

Federica Pellegrini è uno dei quattro giudici del programma Italia's got talent, in onda su Tv8 il mercoledì. La campionessa olimpica di nuoto, in attesa di capire se le Olimpiadi di Tokyo si tengano regolarmente o meno, è attirata dal mondo dello spettacolo e questa di certo non è la prima edizione in cui è giudice a Italia's got talent.

In attesa della puntata di mercoledì 17 febbraio, Federica ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui si vede in primo piano. Questa la didascalia che accompagna l'immagine: "Eccola la vedo, sta arrivando una stella e sarà emozionante fidatevi di me. Alle 21,30 tutti a guardare le stelle ok?! Ovviamente su Tv8", ha scritto la nuotatrice. E chissà se la Pellegrini premerà il bottone dorato per mandare direttamente in finale uno degli aspiranti talenti del talent show condotto da Lodovica Comello.

