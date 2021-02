Lodovica Comello, il figlio Teo con il marito Tomas Goldschmidt: l'amore sbocciato grazie agli Aerosmith

17 febbraio 2021 a

Lodovica Comello è un’artista poliedrica: canta, balla, recita e presenta programmi tv. Nata il 13 aprile del 1990, è famosa per aver recitato il ruolo di Francesca nella fiction di successo Violetta e per il suo ruolo come conduttrice di Italia’s got talent.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Lodovica Comello si è sposata con il fidanzato Tomas Goldschmidt, produttore argentino conosciuto sul set di Violetta. Si è trattato di una cerimonia civile molto riservata, alla sola presenza di amici e parenti. Del suo matrimonio, la Comello non parla moltissimo perché ama tenere la vita privata fuori dai riflettori.

La coppia ha avuto un figlio, Teo, nato nel marzo del 2020, in piena emergenza Covid. Per conquistarla, al loro primo appuntamento, Tomas l’ha portata ad un concerto degli Aerosmith e durante una canzone molto romantica si sono scambiati un bacio sotto la pioggia.

