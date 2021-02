Giulia e Chiara, le campionesse de L'Eredità: due donne a caccia del bottino della Ghigliottina

17 febbraio 2021 a

Appuntamento come di consueto imperdibile per gli appassionati del quiz con L'Eredità, lo show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45. Negli ultimi giorni a essere protagoniste sono principalmente le donne, visto che a conquistare il titolo di campione della puntata spesso e volentieri sono state le rappresentanti del gentil sesso. Insomma, le quote rosa a L'Eredità sono rispettate alla grande.

Nella puntata di martedì 16 febbraio ha conquistato il titolo la giovanissima Giulia, classe 1997, che dopo aver superato il Triello non è riuscita a ottenere il montepremi di 22.500 della Ghigliottina, sbagliando la parola esatta e scrivendo Pane invece di Mele.

Giulia ci riproverà ovviamente mercoledì 17 febbraio; a sfidarla sarà, tra gli altri, anche Chiara, una delle veterane del quiz negli ultimi tempi. Quest'ultima si è presa lo scettro di campionessa per tre volte, ma non è mai riuscita a ottenere il bottino. Appuntamento su Rai1 dalle 18,45.

