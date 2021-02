Uomini e donne, Riccardo esita ancora sulla scelta di Roberta Di Padua: ma lei mostra fiducia su Instagram | Video

17 febbraio 2021 a

Nuovo, verrebbe da dire ennesimo, capitolo della storia tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua a Uomini e donne, il people show di Canale5 in onda dal lunedì al venerdì dalle 14,45 e condotto da Maria De Filippi.

La coppia si è intrattenuta lontano dalle telecamere per chiarire alcune questioni e alla domanda della conduttrice su come fosse andata, Riccardo ha risposto così: "Abbiamo litigato molto", ha affermato. Guarnieri è rimasto un po' deluso dalla Di Padua perché lei avrebbe parlato in modo sbagliato del loro rapporto. La De Filippi tuttavia difende Roberta, anche perché la corteggiatrice è intenzionata ad avere una storia d'amore con lui, esortando di conseguenza Riccardo al centro dello studio per la scelta finale. Ma qui Guarnieri fa notare di non essere ancora pronto. Dal canto suo Roberta aggiunge: "Così non la voglio", ha detto.

Ma è chiaro che la Di Padua crede sempre di più nel sentimento per il tronista, tanto che in uno degli ultimi post su Instagram ha scritto: "Le belle cose capitano a chi crede, cose ancor più belle capitano a chi è paziente, ma le cose migliori vanno a chi non si arrende!", una fotografia perfetta per la storia tra lei e Riccardo.

