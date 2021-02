Can Yaman a spasso con la suocera Ofelia, anello per Diletta Leotta e caccia al nido d'amore | Foto

17 febbraio 2021 a

Molti fan non ci credono, ma i passi tra Can Yaman e Diletta Leotta sembrano quelli della storia seria. L'attore turco è stato beccato dal settimanale Chi con la madre della conduttrice Dazn, Ofelia, vicino una gioielleria dove Can ha scelto l'anello da regalare alla sua Diletta per San Valentino. Poi la visita a un paio di appartamenti a Roma, due attici in centro e ai Parioli. Insomma, Yaman sta davvero cercando casa per vivere insieme alla Leotta. Per loro prove di convivenza. Ofelia, la madre di Diletta, è un architetto ed esperta di home design, la consulente ideale per dunque per l'attore turco.

Nella giornata di martedì 16 febbraio sui cieli di Roma è volato un misterioso aereo con un messaggio per la Leotta: “Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can”. I follower si sono mostrati dubbiosi sulla veridicità del rapporto, ma senza curarsi delle voci e del gossip, la coppia sta andando avanti per la sua strada.

I protagonisti non si sbilanciano e si limitano a postare scatti inequivocabili, come l'ultimo con il tramonto sullo sfondo; intanto sulla mano di Diletta è spuntato un anello, quello magari suggerito da mamma Ofelia al suo amato Can.

