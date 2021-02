Grande Fratello Vip 5, per Rosalinda la ferita con Dayane è ancora aperta: "Il suo giudizio mi ha fatto male" | Video

17 febbraio 2021 a

a

a

Settimane conclusive al Grande Fratello Vip 5, in vista della finale che è prevista per lunedì 1 marzo. Rosalinda Cannavò sta vivendo un momento particolare: la storia con Andrea Zenga nata all’improvviso l’ha sicuramente destabilizzata, con l'amica Dayane Mello che ha immediatamente espresso il suo disappunto. La Cannavò è quindi caduta in momenti di sconforto.

Rosalinda ancora delusa da Dayane

La tensione tra le due però è continuata anche durante l’ultima diretta, quando Rosalinda ha scelto di nominare Giulia Salemi e questa decisione per Dayane è stata molto ambigua tanto da domandarsi se l’attrice sia o no una buona amica.

Grande Fratello Vip 5, Rosalinda e Dayane ai ferri corti. La Cannavò piange, Zenga prova a consolarla | Video

Dopo un primo chiarimento culminato con un abbraccio, Rosalinda ha riaperto l’argomento con Stefania Orlando, dimostrando come la ferita sia ancora aperta: "Il suo giudizio mi ha fatto male". Stefania le confida di aver parlato con Dayane: “Io ho preso le tue parti. Le ho detto che non deve dubitare di te, e che non può paragonare la vostra amicizia da quella che hai con Giulia”. Rosalinda appare ancora molto scossa: “Ho visto da parte sua poca attenzione nei miei confronti, ci sono cose che ha capito più Samantha di me che lei”. Più che pace sembra sia solo una tregua quella tra l'attrice e la top model brasiliana.

Grande Fratello Vip 5, pace tra Rosalinda e Dayane. La modella: "Ti meriti questo momento con Zenga" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.