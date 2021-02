Amici 2021, Aka7even pronto a sacrificarsi per la sua Martina. Rudy Zerbi e Arisa si danno ancora battaglia

17 febbraio 2021 a

a

a

E' Aka7even il protagonista degli ultimi giorni ad Amici 2021. Ad appassionare gli spettatori del talent show condotto da Maria De Filippi, oltre ovviamente alle sue qualità artistiche, è soprattutto il rapporto del cantante con la ballerina Martina Miliddi. Aka7even vuole proteggere a tutti i costi la sua Martina, colei che stava per trascurarlo a vantaggio di Raffaele. Solo quando quest’ultimo le ha detto no, lei è tornata sui suoi passi.

Intanto è arrivata ultima in base ai voti degli insegnanti rispetto agli altri ballerini e Aka7even sembra pronto a mollare la scuola pur di proteggerla. Difficile tuttavia che andrà a finire così. Sabato 20 febbraio un'altra puntata in studio.

Mercoledì 17 la classifica di rendimento dovrebbe toccare ai cantanti e anche in questo caso ci saranno discussioni sui giudizi degli insegnanti. In particolare continuano i battibecchi e le polemiche tra Rudy Zerbi e Arisa, da inizio programma in rotta su molte preferenze.

