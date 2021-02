Cecilia Rodriguez hot in camera da letto, nuda insieme a Ignazio Moser: "Felice del mio uomo" | Foto

17 febbraio 2021 a

Cecilia Rodriguez ad alto tasso erotico. La sorella minore di Belen è solita pubblicare scatti social insieme al suo fidanzato Ignazio Moser, e spesso si rivelano pieni di dettagli piccanti. Come l'ultimo postato su Instagram, dove può contare su 4,3 milioni di follower. Cecilia è nuda sul letto e sullo sfondo, in intimo e con il fisico perfetto in bella mostra, appare Ignazio Moser.

"Shadow (ombra ndr). Devo raccontarvi - è la frase scritta nella didascalia che accompagna l'immagine - Devo raccontarvi, quando ogni volta mi sveglio, sono felice di avere questo uomo al mio fianco, perché è quello che io voglio, lo guardo e dico ok ci siamo". Con tanto di risata finale.

Insomma, Cecilia è più che mai contenta del suo partner e la sua felicità fa il paio con quella della sorella Belen, raggiante per la sua seconda gravidanza: la showgirl argentina aspetta infatti un bambino dal compagno Antonino Spinalbese. E chissà se Cecilia farà pure lei questo passo in tempi brevi. L'intesa con Moser promette bene anche in questo senso.

