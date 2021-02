Sanremo 2021, gli ospiti del festival serata per serata: parata di stelle

17 febbraio 2021 a

Conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2021 che si svolgerà all'Ariston dal 2 al 6 marzo. La kermesse condotta da Amadeus sarà rigorosamente senza pubblico e si stanno definendo gli ospiti, alcuni dei quali già annunciati. Stelle di primo piano che si aggiungeranno come ospiti ai 26 big in gara. Ospiti di levatura nazionale e anche di respiro internazionale.

Facciamo un punto, serata per serata. Ospite fisso è il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic che sarà presente per tutte e cinque le serate. Con lui Achille Lauro ed Elodie: il rapper sarà l'altro ospite fisso di questa edizione del Festival della Canzone Italia mentre la cantante co-condurrà una serata insieme ad Amadeus.

Annunciati Ornella Vanoni e Giorgia, Negramaro e ad Alessandra Amoroso. E ancora Matilda De Angelis. L'attrice di The Undoing sarà co-conduttrice di una delle serate.

Ci sarà poi (non è ufficiale), Alessia Bonari, l'infermiera diventata simbolo della lotta al coronavirus dopo aver postato una foto in cui mostrava i segni lasciati dalla mascherina sul suo viso.

Apertura dell'edizione 2021 del Festival di Sanremo con la top model Naomi Campbell che, inoltre, co-condurrà al fianco di Amadeus la prima serata.

Ospiti italianI: Fiorello, Achille Lauro, Elodie, Giorgia, Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso, Negramaro, Matilda De Angelis, Alessia Bonari.

Ospiti internazionali: Zlatan Ibrahimovic, Naomi Campbell



Prima serata 2 marzo

Insieme ad Amadeus e Fiorello, aprirà questa edizione della kermesse canora la top model Naomi Campbell. Presenti anche gli ospiti fissi, Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro.

Fiorello (co-conduttore), Zlatan Ibrahimovic, Achille Lauro, Naomi Campbell (co-conduttrice).



Seconda serata 3 marzo

Insieme ai co-conduttori saranno presenti Ibrahimovic e Achille Lauro.

Fiorello (co-conduttore), Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovic.

Terza serata 4 marzo

Gli ospiti saranno: Fiorello (co-conduttore), Zlatan Ibrahimovic, Achille Lauro

Quarta serata 5 marzo

Fiorello (co-conduttore), Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovic

Sarata finale 6 marzo

Oltre ad Amadeus, tra gli ospiti ci saranno: Fiorello (co-conduttore), Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovic e Ornella Vanoni.

