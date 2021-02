Beppe Sala, dalla grave malattia superata ai tre matrimoni. L'attuale compagna è Chiara Bazoli

17 febbraio 2021 a

Giuseppe Sala, conosciuto come Beppe, è nato sotto il segno dei Gemelli a Milano, il 28 maggio 1958, è un dirigente d'azienda e politico italiano, sindaco di Milano dal 2016, eletto con il Pd. Nel 2015 è stato commissario unico di Expo. Per quanto riguarda la sua vita privata, Sala è stato sposato tre volte ma non ha avuto figli.

A questo proposito, il sindaco di Milano in una intervista a Vanity Fair, ha definito "effervescente" la sua vita sentimentale, definendo un errore il fatto di non essere diventato padre. "Avrei dovuto congelare il seme prima di fare la chemio - ha spiegato -. Mi avevano informato che sarei diventato azoospermico, ma allora pensavo solo a portare a casa la pelle. Mi sono molto pentito di questa leggerezza, poi ho superato il pentimento e, semplicemente, ho accettato la realtà dei fatti".

A Sala è stata diagnosticata a 39 anni una malattia grave, il linfoma non Hodgkin, che però è riuscito a sconfiggere dopo un calvario di due anni. L'attuale compagna è Chiara Bazoli, madre di tre figli. Sempre a Vanity Fair, Sala ha ammesso: "Chiara è un punto d’arrivo". Nata nel 1970, è figlia di Giovanni Bazoli, noto banchiere e presidente emerito di Intesa Sanpaolo.

