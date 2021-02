Teresa Ciabatti, la figlia Svetlana e la frase sul marito: "E' un santo, io non so neanche cucinare"

17 febbraio 2021 a

Teresa Ciabatti è una scrittrice e sceneggiatrice italiana, nata a Orbetello il 5 maggio 1972. Dopo la laurea in Lettere moderne alla Sapienza di Roma, Teresa Ciabatti ha frequentato la scuola di scrittura di Alessandro Baricco a Torino.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la Ciabatti ha un marito e una figlia di nome Svetlana. "Sono stata sempre una persona inabile a costruirsi una vita avventurosa e trasgressiva. Solo grandi abbuffate di cibo, per assolvermi mi convincevo: 'Tanto dopo vomito' - ha dichiarato in una vecchia intervista -. Non riuscivo neanche in quello. A 13 anni ero già vecchia dentro, e tale sono rimasta”.

"Sto sempre a casa perché ci vivo bene, mi piace stare tra le mura domestiche - ha raccontato -. La verginità l’ho persa a 21 anni, era una cosa che andava fatta, mi sono detta: 'Metto sotto il primo che capita'. Ho un marito che è un santo, io neanche so cucinare, e mia figlia di 9 anni nei disegni lo rappresenta iperattivo, con me perennemente sdraiata sul divano". Insomma, non proprio la famiglia tradizionale.

