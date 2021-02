Francesco Sarcina, il figlio Tobia dal primo matrimonio: poi Nina da Clizia Incorvaia. Il gossip con Scamarcio

17 febbraio 2021 a

Francesco Sarcina è un cantante tra i più amati dal pubblico italiano. Nato a Milano il 30 ottonre 1976 e di origini pugliesi, ha avuto il successo con il gruppo Le Vibrazioni, insieme al batterista Alessandro Deidda, Stefano Verderi e Marco Castellani.

Dopo anni di anonimato, il brano Dedicato a te ha rappresentato la svolta nella loro carriera. Per quanto riguarda la sua vita privata, Sarcina è finito al centro del gossip per via del matrimonio nel 2015 con l'influencer Clizia Incorvaia. I due si sono incontrati in un locale, ma all’epoca Clizia era fidanzata. Dopo un intenso scambio di sms, la ragazza ha invitato il cantante al suo compleanno e lì lui ha scoperto che lei era diventata single. Hanno iniziato a uscire insieme e sono andati a convivere dopo soli 4 mesi. La coppia ha avuto una bambina, Nina, nata nel giugno 2015. Sarcina ha avuto un altro figlio, Tobia, dal primo matrimonio.

Burrascosa nel 2019 la fine delle nozze con la Incorvaia. Sarcina ha rivelato di essere stato tradito dalla moglie in una intervista al Corriere della Sera: "Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato - ha raccontato -. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque".

