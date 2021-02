Oggi è un altro giorno, tra gli ospiti di Serena Bortone c'è Mita Medici: poi Francesco Sarcina e Teresa Ciabatti

17 febbraio 2021 a

Torna l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il talk show pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone, in onda dalle 14 da lunedì a venerdì. Nella puntata di mercoledì 17 febbraio gli ospiti della conduttrice saranno Mita Medici, che racconterà gli aneddoti della tv in cui era protagonista, quella degli anni Settanta principalmente.

Poi in studio anche Francesco Sarcina, il cantante de Le Vibrazioni, che presenterà il suo libro e svelerà alcuni dettagli che hanno caratterizzato la sua adolescenza, dal rapporto con i genitori ai problemi con la droga. Tra gli ospiti anche la scrittrice Teresa Ciabatti.

Per quanto riguarda i cosiddetti affetti stabili, saranno in studio gli sportivi Angelica Savrayuk, ginnasta ucraina naturalizzata italiana, l'olimpionico Jury Chechi e l'ex sciatrice di fondo Manuela Di Centa. Tra i temi che saranno trattati successivamente anche la fiducia al governo Draghi, il cui voto in Senato è previsto nella serata di mercoledì 17 febbraio.

