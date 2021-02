Matrimonio a prima vista 2021, Salvo e Santa: in Sicilia arriva lo psicologo, convivenza disastrosa

17 febbraio 2021 a

La trasmissione non è ancora in onda in chiaro su Real Time e quello che segue è uno spoiler. Serve l’intervento dello psicologo per la giovane coppia siciliana di Matrimonio a prima vista Italia 2021. Nell’episodio che racconta della convivenza fra le tre coppie dell'edizione, disponibile dal 16 febbraio sulla piattaforma a pagamento Discovery+ che trasmette la nuova edizione dell’esperimento sociale (poi sarà disponibile in tv in chiaro sul canale Real Time), Salvo e Santa non riescono proprio a prendersi.

Dopo il matrimonio a Milano (la coppia si è conosciuta solo all’altare come vuole il format) alla presenza di amici e parenti venuti dalla Sicilia e la luna di miele, la convivenza prosegue nella loro terra, l’amata Sicilia. Salvo (Salvatore Bonfiglio, 32 anni di Patti in provincia di Messina) e Santa Marziale (lei ha 27 anni ed è della provincia di Catania, segnatamente di San Giovanni La Punta) non riescono a trovare intesa. L’episodio rivela che non solo nella quotidianità ma nemmeno nei momenti di svago c’è complicità fra loro.

In una giornata sul quad, una corsa molto attesa soprattutto da lei, arriva l’ennesima discussione. Continui battibecchi, lei che recrimina sull’atteggiamento di lui e viceversa. Anche una giornata con l’amica di lei si trasforma in una fonte di discussione. Alla fine serve lo psicologo. In Sicilia arriva Fabrizio Quattrini, noto psicoterapeuta, fra i tre esperti (gli altri sono Mario Abis e Nada Loffredi) dell’esperimento sociale. Lo psicologo cerca di capire cosa sta succedendo fra i due e i ragazzi rivelano insieme tutte le loro sensazioni.

Quella tra Salvo e Santa appare una coppia destinata ormai a scoppiare e un incontro fra Salvo e le migliori amiche di Santa in un terrazzo con veduta mozzafiato su Catania, conferma tutte queste negatività sul futuro del loro percorso insieme. Sia Salvo che Santa non esitano a dirsele in faccia davanti alle due ragazze. Troppe le cose che non vanno, gli atteggiamenti che non piacciono a lui, così a lei. Anche l’intervento di Fabrizio Quattrini insomma, è servito a poco. Così pare. Ma sarà davvero così, come sembra?

