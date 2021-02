Matrimonio a prima vista 2021, Martina e Francesco: tatuaggio e cucina, la coppia romana funziona

17 febbraio 2021 a

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi. La coppia romana (lei è di Acilia) di Matrimonio a prima vista 2021, in onda su Discovery+ e che poi verrà trasmesso in tv in chiaro da Real Time, piattaforma a pagamento, continua il suo percorso ed è arrivata alla convivenza. Questo che segue è spoiler.

La partenza di Martina e Francesco, sconosciuti all’altare come vuole il programma, non è stata “sparata” ma dopo la cerimonia avvenuta a Santa Severa e la luna di miele, prosegue all’insegna dell’allegria.

La ragazza continua però nelle sue “paranoie”, una visione negativa del futuro che si scontra col modo di pensare di Francesco, tassista tifoso della Lazio, molto positivo.

Tutto sembra scorrere nella quotidiana e l’ultimo episodio dell’esperimento sociale ha visto la coppia romana fare due esperienze. Entrambe su iniziativa di Martina. La ragazza ha portato il marito a fare un tatuaggio che rappresenti in maniera indelebile questa esperienza. Francesco - che ha il corpo tatuato - ha accettato ben volentieri la proposta della moglie, così come ha accettato un’altra iniziativa, quella di cucinare.

Martina insieme a Francesco è andata infatti in una scuola di cucina e la creazione del ragazzo ai fornelli non è stata proprio di quelle esaltanti. Francesco ha infatti sempre rivelato di essere bravo a tavola a mangiare e non a cucinare. Due esperienze all’insegna dell’allegria tanto che questa coppia, delle tre protagoniste di Matrimonio a prima vista 2021, appare al momento quella maggiormente affiatata. Martina ha detto fin dall’inizio di impegnarsi al 100% per affrontare questa avventura mentre Francesco ha ammesso che la sposa scelta da un team di esperti per lui, è bellissima. Anche da parte sua l’impegno non manca per raggiungere l’affiatamento e al momento l’esperienza pare proseguire sul binario giusto. Un grande feeling comunicativo, il loro. Da verificare se questo basterà per arrivare alla scelta finale con due “sì”. Le prossime puntate ce lo diranno.

