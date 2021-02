Naked Attraction Italia, Elena vittima di bullismo trova l'amore nuda con Massimiliano: insieme dopo un mese

17 febbraio 2021 a

a

a

Elena, vittima di bullismo, si riconcilia con il suo corpo e trova l’amore nuda a “Nake Attraction”, il programma di Discovery+ piattaforma a pagamento che trasmette il dating show tutto italiano.

Naked Attraction: prima edizione italiana su Discovery+. Il partner si sceglie nudi: come funziona il programma condotto da Nina Palmieri



Trova l’anima gemella, Massimiliano, senza vestiti pure lui. Si frequentano da un mese e non si lasciano più. Il primo incontro in tv, dopo che lei l’ha scelto vedendolo nudo fra altri concorrenti. Il primo incontro (vestiti) è andato benissimo e ora la storia continua. Una coppia felice. Così pare.

Prima l’attrazione fisica davanti alle telecamere e poi quella intellettuale e spirituale. Anche se la scelta di Elena, 22 anni che da piccola è stata vittima di bullismo come rivela, non è andata verso un ragazzo aitante e palestrato.

La versione italiana dello show, condotta da Nina Palmieri, disponibile sulla piattaforma Discovery+, sta prendendo piede fra curiosità e successo. Sono già disponibili tre puntate e la storia di Elena e Massimiliano è solo una delle sei già visibili.

Matrimonio a prima vista 2021, uno sposo scappa: Fabio lascia Clara a casa e va in vacanza a Formentera: “Ho perso la fede”

Il programma è fatto di incontri per trovare l’amore, l’anima gemelle e le regole sono simili a quelle di molti altri dating show, con l’unica differenza che si arriva nudi o ci si spoglia. Infatti il single o la single in cerca dell'anima gemella si trova di fronte sei cabine di plexiglas che nascondono gli aspiranti partner. Cabine che si alzano e via via, scoprono il corpo dei concorrenti. E si parte proprio dai genitali, prima parte a essere svelata. Un programma così, senza censura. Poi si arriva al petto e solo alla fine il viso, con il single che a ogni step sceglie chi eliminare. Restano solo due finalisti tra cui scegliere e quel punto anche chi sceglie dovrà spogliarsi. Una volta che la coppia è stata formata, ci si può rivestire e chiacchierare con un incontro che viene poi proposto dalle telecamere così come avvenuto per Elena e Massimiliano. Due che si piacciono, una storia che pare a lieto fine ma (attenzione), non tutte finiscono così.

Matrimonio a prima vista Italia 2021, tre coppie in luna di miele: ecco le destinazioni da sogno del viaggio di nozze

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.