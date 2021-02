Matrimonio a prima vista 2021, uno sposo scappa: Fabio lascia Clara a casa e va in vacanza a Formentera: “Ho perso la fede”

17 febbraio 2021 a

a

a

Cose da Matrimonio a prima vista Italia 2021. Questo che segue è uno spoiler di ciò che verrà poi trasmesso su Real Time. Lui va da solo a Formentera e lascia la moglie a casa dopo il viaggio di nozze. Una vacanza nella quale perde pure la fede nuziale. Lui è Fabio Peronespolo, 32 anni di San Vittore Olona (Milano).

La moglie è Clara Campagnola, 28 anni di Castrezzato in provincia di Brescia. Si sono conosciuti per la prima volta all’altare, perfetti sconosciuti fino a quel giorno. Nell’episodio (il sesto) disponibile dal 16 febbraio su Discovery+, la piattaforma a pagamento che trasmette questa edizione dell’esperimento sociale che poi verrà trasmessa in chiaro dal canale Real Time, succede un bel trambusto. La coppia va avanti fra “stop and go” e buona attrazione fisica.

Fabio ha conosciuto anche la famiglia di Clara (con “annessi” animali dei quali la ragazza è amante) in una visita a casa e adesso è pronto per una vacanza solitaria. Non proprio un classico dopo un viaggio di nozze.

Matrimonio a prima vista Italia 2021, tre coppie in luna di miele: ecco le destinazioni da sogno del viaggio di nozze



Lui parte per Formentera per una settimana e Clara resta a casa. La moglie si lascia prima andare a una scena di gelosia (una lite con parole che vengono coperte da beep nel corso del programma) e poi confesserà di esserlo ancora a distanza, nonostante i due si sentano in videochiamata nel corso del soggiorno di lui.

Insieme alla madre, Clara va a scegliere un regalo per Fabio: una camicia da consegnargli al suo ritorno, ormai imminente. L’attesa cresce. Poi la comunicazione dell’imprevisto. Quello dell’anello perduto in spiaggia, una comunicazione che Fabio dà prima alla produzione con un video e quindi in una videochiamata con la ragazza. “Ero nell’acqua, a un certo punto mi ha pizzicato un granchietto e si è sfilata. Io l’ho vista in maniera positiva questa vicenda, come se fosse una consacrazione. L’ho cercata a lungo la fede, sono dispiaciuto”, spiega lui a Clara nella videochiamata.

Matrimonio a prima vista, le coppie del passato: ecco che fine hanno fatto. Molte sono scoppiate e quanti colpi di scena

Nel corso del programma la ragazza racconta ancora della sua gelosia: “Se lo stanno vivendo gli altri, invece voglio vivermelo io. La voglia di vederlo e di riabbracciarlo è comunque grande”. L’ultima rivelazione di Clara fa capire che la prossima puntata sarà davvero tutta un programma.

Matrimonio a prima vista 2021, Salvatore e Santa: nozze a Milano per la giovane coppia siciliana. Lacrime e promesse

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.