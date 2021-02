Belen Rodriguez, l'amore con Spinalbese il film più romantico mai visto: poi lo scatto nuda in vasca | Foto

16 febbraio 2021 a

Momento magico per Belen Rodriguez. La showgirl argentina infatti aspetta un figlio dal compagno Antonino Spinalbese, ex hairstylist ora influencer e modello. Per Belen si tratta della seconda gravidanza, visto che ha già avuto Santiago, un maschietto, dall'ex marito Stefano De Martino. E in questi giorni sui social la Rodriguez non nasconde la sua felicità. Dopo aver infatti ufficializzato di essere incinta, tramite una intervista al settimanale Chi,

Belen su Instagram si sta divertendo a pubblicare scatti che raccontano qualcosa in più sia sulla gravidanza sia sulla quotidianità e l'intimità con il suo fidanzato. "Le nostre prime foto insieme, i nostri primi contatti. Tratto da uno dei film più romantici che abbia mai visto. Tu, non svegliarmi mai", la frase che la showgirl ha scritto nella didascalia che accompagna l'immagine.

Poi un altro scatto, dove Belen appare nuda nella vasca da bagno. Insomma, l'argentina non rinuncia di certo alla sua sensualità.

Belen Rodriguez incinta di Antonino Spinalbese, arriva una femminuccia e impazza il toto nomi: Tabita e Celeste i preferiti

