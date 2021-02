Sabrina Salerno, dalla storia con l'attore Pierre Cosso al figlio Luca Maria avuto con Enrico Monti

16 febbraio 2021 a

Sabrina Salerno è una cantante, showgirl e attrice tra le più amate dagli italiani. Bellezza davvero senza tempo mostra ancora sui social, a 53 anni, un fisico invidiabile. E' nata a Genova il 15 marzo 1968.

Sabrina Salerno e il matrimonio con Enrico Monti

Sua madre faceva l’infermiera, per questo è cresciuta a Sanremo coccolata dai nonni (con cui è rimasta dai 5 ai 14 anni). È diventata famosa nel panorama artistico anni ’80 dopo essere stata scoperta da Claudio Cecchetto, e ha riscosso grande successo in tutta Europa. Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2006 ha sposato Enrico Monti, imprenditore nel settore tessile con cui ha iniziato la sua storia d’amore nel 1993. Martedì 16 febbraio su Rai2 sarà ospite a Ti sento, programma di Pierluigi Diaco in onda dalle 23,45.

Dal marito ha avuto un figlio, Luca Maria Monti, nato il 2 aprile 2004. I tre vivono a Treviso, in una bella villa immersa circondata dal verde. La cantante ha conosciuto l’uomo della sua vita per questioni di lavoro. Lei aveva già una relazione e lui, invece, un matrimonio in corso. Prima di incontrare Enrico Monti, Sabrina Salerno ha avuto una storia con l’attore Pierre Cosso, negli anni Ottanta. Lui era un suo fan. Relativamente alla sua carriera, ha debuttato come cantante nel 1986, con il singolo Sexy Girl, che sbancò in Italia, Germania e Australia. Il brano è stato anche sigla del Festivalbar. Ha cantato inoltre al Festival di Sanremo Siamo donne, in coppia con Jo Squillo. Con circa 20 milioni di dischi venduti è tra gli artisti italiani che hanno riscosso maggiori consensi all’estero.

Sabrina Salerno e il manager manipolatore: "Mi ha rubato tanti soldi e mi controllava"

